La rivoluzione non pervenuta delle criptovalute

Laszlo Hanyecz, un programmatore trentenne di Jacksonville, Florida, nel 2010 era un frequentatore piuttosto assiduo di Bitcoin Talk, un forum online popolare tra i primi appassionati di bitcoin. Bitcoin Talk era stato fondato proprio da Satoshi Nakamoto, cioè dalla persona che aveva letteralmente inventato i bitcoin un paio d’anni prima, e al tempo era un cenacolo di appassionati che, proprio come Nakamoto, volevano rivoluzionare l’economia mondiale e sostituire le valute controllate dalle Banche centrali con una nuova moneta, democratica e decentralizzata: il bitcoin. Laszlo Hanyecz era un sostenitore particolarmente entusiasta del bitcoin. Ne generava lui stesso, con un’operazione che in gergo si chiama “mining”, e voleva dimostrare che il bitcoin avrebbe fatto la rivoluzione. Come molti altri appassionati dei primi tempi, Hanyecz era convinto che il bitcoin avrebbe sostituito le altre monete e sarebbe diventato una valuta corrente, usata tutti i giorni da miliardi di persone. Così, il 18 maggio del 2010, scrisse su Bitcoin Talk un post intitolato: “Pizza for bitcoins?”. Nel post, chiedeva se qualcuno volesse scambiare due pizze formato large in cambio dei suoi bitcoin. Indicò anche i suoi condimenti preferiti: “Cipolle, peperoni, salsiccia, funghi, pomodori, salame, ecc.. solo roba standard, non strani condimenti di pesce o cose del genere”. A quel tempo, le pizzerie non accettavano i bitcoin come pagamento: nessuno li accettava, e quasi nessuno li conosceva. Ma Hanyecz voleva dimostrare che i bitcoin erano una moneta vera, con cui si poteva comprare cose: “Penso che sarebbe interessante poter dire che ho comprato della pizza in bitcoin”, scrisse.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE