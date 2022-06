Lo stop della Bce all'acquisto dei titoli di stato non sarà indolore

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Torna la normalità nella politica monetaria e bisogna vedere se siamo pronti. Perché la fine del programma più forte di acquisti di titoli di stato è stata fissata a una data molto vicina, quella del primo luglio, mentre i tassi di interesse prendono la strada di vari rialzi graduali da 25 punti base ciascuno. L'obiettivo dichiarato è il ritorno del tasso di inflazione nella zona del 2%. Ci sono vari effetti in arrivo. Dalla quotazione internazionale dell'euro ai bilanci delle banche, dalla stretta ai consumi all'aumento degli spread. L'operazione, insomma, non è indolore ma probabilmente, è inevitabile. La gradualità nei rialzi dei tassi è importante. I vantaggi in termini di valore della moneta e di credibilità di tutto il sistema euro potrebbero essere sufficienti per compensare i costi dei rialzi, a condizione, appunto, di procedere a piccoli passi.