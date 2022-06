E se le minacce di Medvedev all'occidente fossero un modo per farsi notare in Russia?

Tutti appresso alla sboronata di questo Medvedev, ma forse è meglio riflettere più freddamente. La violenza delle sue critiche sapeva di artefatto, come se cercasse di farsi notare. E perché non pensare che volesse essere notato non da noi occidentali ciccioni pervertiti ma dal suo splendido popolo russo? Perché insultare noi non serve a niente, mentre porsi come un serio, entusiasta, fervente putiniano della corrente non trattativista serve a far sapere ai russi che chi pronuncia l'anatema antioccidentale certamente non è un traditore di quel Vladimir Putin forse non sanissimo, forse non benvoluto dai suoi capi militari, forse meno assiduo nella presenza pubblica. E, insomma, se dovesse succedere qualcosa certo non ai potrebbe pensare a Medvedev come a uno che trama, perché lui è così fervente nella guerra all'occidente...

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE