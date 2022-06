Basta con le semplificazioni sul salario minimo

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Non fatela troppo facile col salario minimo e soprattutto non provate a usarlo come argomento di campagna elettorale. È un consiglio, qui moniti non se ne fanno. Perché il mercato del lavoro, la contrattazione e i sindacati hanno modi di funzionare certamente imperfetti ma ben radicati nella società italiana. Travolgerli con una specie di super semplificazione a prezzo fisso sembra una cosa tanto facile e così ben vendibile politicamente, ma poi resterebbero i mali storici, mentre la riduzione al solo ambito salariale della materia contrattuale ha poco senso. E piano anche con la grande dimissione.