Draghi: "Proteggere il Pnrr dalle infiltrazioni mafiose"

In mattinata il presidente del Consiglio Mario Draghi ha partecipato alle celebrazioni per il trentesimo anniversario della Direzione investigativa antimafia al Pirellone di Milano, dove è stata inaugurata la mostra "Antimafia itinerante". Il premier è intervenuto al convegno "Il ruolo della finanza nella lotta alla mafia", rivolgendo parole di ammirazione verso il lavoro svolto dalla Dia nella lotta contro la criminalità organizzata, proprio nei giorni in cui si ricorda l'anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone. Anche Maria, sorella del magistrato ucciso da Cosa nostra e presidente della fondazione Falcone, ha partecipato alla cerimonia ed è stata insignita dal presidente della Direzione investigativa del testimone dell'"Antimafia itinerante". "Il mio bilancio a 30 anni dalla morte di Giovanni è che ho avuto momenti di disperazione in cui piangevo ogni giorno", ha commentato Maria Falcone, "ma poi mi è venuta in mente la frase di Giovanni: per battere la mafia serve una battaglia culturale".

