La proroga della sospensione del Patto di stabilità è una brutta notizia per l'Ue

La decisione della Commissione europea di prolungare alla fine del 2023 la sostanziale sospensione del Patto di stabilità e crescita è stata accolta nel nostro paese con un prevalente giudizio positivo. Ma una lettura più attenta evidenzia che la proroga si presta a una duplice interpretazione. Può indicare l’orientamento ad avere più tempo per rivedere le regole fiscali europee ma potrebbe rappresentare una pericolosa insidia per l’Italia e per le prospettive riformiste dell’architettura istituzionale dell’Unione europea. E osservando gli orientamenti dei partner il pendolo delle probabilità tende decisamente verso lo scenario pessimista.

Una riforma del Patto di stabilità, l’ennesima, è fuori discussione. La crisi esplosa con la pandemia ha certificato la fragilità del sistema di coordinamento dell’Unione monetaria e di regole fiscali accumulate in vent’anni che si fondano su quattro variabili: deficit, debito, spesa e saldo del bilancio strutturale. La stessa Commissione europea poco prima della pandemia aveva avviato un dibattito pubblico sull’efficacia della sorveglianza economica.

