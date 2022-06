Tardivo ma epocale. Lo scudo anti-spread della Bce è una manna per l'Italia

"La Bce è stata contraddittoria nelle comunicazioni di politica monetaria, ma quello fatto oggi è un passo decisivo verso un ampliamento del suo mandato. Decidere di progettare uno strumento anti frammentazione della zona euro rappresenta uno di quei passaggi da cui difficilmente potrà tornare indietro. E probabilmente è questo il terreno su cui si giocherà il compromesso tra falchi e colombe all’interno del Consiglio direttivo”. Andrea Ferrero, professore di Economia all’Università di Oxford, è uno che non si sorprende facilmente e non ama i paroloni, ma non esita a definire “epocale” la decisione della Bce di Christine Lagarde di avviare la costruzione di uno scudo anti spread e per di più di averlo annunciato nel giorno in cui la Federal Reserve si appresta a varare la manovra più restrittiva degli ultimi vent’anni. “E’ rilevante che la Bce abbia deciso di coinvolgere in questo percorso non solo i suoi funzionari e i servizi interni, ma i comitati dell’Eurosistema, vale a dire figure di economisti e tecnici di alto profilo non direttamente partecipi dell’azione di politica monetaria”, osserva Ferrero. “La proposta che emergerà dovrà aiutare il Consiglio direttivo a completare la progettazione di questo strumento su cui, evidentemente, non c’è accordo nel Consiglio, ma non è detto che non si possa trovare”.

