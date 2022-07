Draghi se ne va, è il colpo di sole dell'Italia-Italia

Qual è il momento che ci ha fatto capire che eravamo fottuti come generazione? Tangentopoli? Ammazzamento di Falcone? Mattanza di Genova? Era un giochino che si faceva l’altro giorno in spiaggia. Chi ha avuto la sfortuna di nascere negli anni Settanta in Italia ha l’imbarazzo della scelta e ne ha passate di ogni: Mafia e sterminio di giudici antimafia; Mani Pulite (entusiasmo e seguente delusione e orrore); vent’anni di berlusconismo; poi antiberlusconismo; terza repubblica farlocca e delinquenziale (bastava vedere le facce, e i discorsi, e gli accenti, e gli abiti, ieri in diretta ma già cinque anni fa). Poi ancora sovranismo demente, infiltrato da insalate russe e arance cinesi (siamo pronti per la prossima via della seta, o della setola).

