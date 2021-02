Dall'agenda Mazzucato all'agenda Giavazzi

C’è chi ha addirittura accusato Mario Draghi di “plagio” perché nel suo discorso al Senato, in riferimento alla riforma fiscale, ha riportato alcuni passaggi di un editoriale sul Corriere di Francesco Giavazzi che indicava come modello la riforma fiscale danese. Evidentemente non c’è piena contezza del lungo rapporto di stima e amicizia che lega i due economisti, forgiato in America ai tempi del dottorato al Mit di Boston negli anni 70 e consolidatosi nel tempo, ad esempio a inizio anni 90 quando, in uno dei passaggi più critici della storia del paese, i due lavorarono fianco a fianco al Tesoro: Draghi nel ruolo di direttore generale e Giavazzi in quello di responsabile per la ricerca economica, la gestione del debito pubblico e le privatizzazioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni