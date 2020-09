Caro Sassoli, si tenga lontano dall'anti scienza di Gunter Pauli

Mancano quattro giorni a mercoledì 23 settembre, quando il presidente del Parlamento Europeo, il democratico David Sassoli, terrà un dialogo su sul futuro dell’Europa con Beppe Grillo e Gunter Pauli. Già consigliere economico del premier Giuseppe Conte (assieme a Mariana Mazzucato), Pauli viene definito sul sito dell’Europarlamento come “pioniere dello sviluppo sostenibile e fautore della nozione di zero rifiuti e zero emissioni” nonché “ideatore dell'economia blu, un modello economico ispirato alla natura e agli ecosistemi, all'uso locale delle risorse e alla valorizzazione dei rifiuti, che va oltre l'economia circolare e verde”. La nota biografica non riporta né il titolo della sua ultima fatica letteraria (“100 domande in 100 pagine”, autopubblicato) né la sua fama di propalatore di bufale. Tra le due cose c’è un nesso molto stretto: infatti, il pamphlet nasce proprio come risposta alle polemiche suscitate da un suo tweet, datato 22 marzo 2020, in cui – mentre ogni giorno i morti per coronavirus si contavano a centinaia – ipotizzava una falsa correlazione tra la pandemia e la diffusione del 5G.

