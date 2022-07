Il Tremonti dell'occidente, gran guru del melonismo

Famoso anche per le sue doti professionali di tributarista, ma propenso a considerarsi e a essere chiamato giurista, che è più autorevole e meno impegnativo, Giulio Tremonti si è via via specializzato in due campi contigui, pettegolezzo storico e filosofia dell’Apocalisse. Ha scritto molti libri e manifesti sullo Zeitgeist, variamente attendibili e abilmente profetici, molto ambiziosi, ricchi di intuizioni e di balle su un futuro che si vede bene perché è già passato, e per il resto dei rischi fatali, chissà. Veste benissimo, con tratto di compostezza arbasiniana, ma più sull’azzurro che sul grigio, e con tanto di pochette precontiana, e amministra la sua indiscutibile nordità con una lingua elegante e arrotata come la sua erre, trionfatrice anche nei salotti romani. Marco Ferrante lo seguiva qui incantato, da romanziere, e lo trovava giustamente pop quando con Vittorio Grilli e altri old boys faceva delle stanze di Quintino Sella una rigurgitante fucina di imitazioni e caricature della presunta burinaggine di Antonio Fazio, tomista di Arpino. Michele Masneri potrebbe ora rimettersi sulle sue piste, e troverebbe canditi per i suoi denti, se è vero che affacciandosi alla prospettiva, forse ritardata di qualche mese, di nuove e più alte responsabilità, come premier in stand by di Giorgia Meloni, Tremonti distribuisce la sua versione di Barney sulla nostra vicenda recente, e conclude che il whatever it takes salvatore o aggiustatore di Unione ed euro in realtà era un whatever mistakes (battuta pregevole), capace di riportare l’inflazione all’8 per cento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE