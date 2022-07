Draghi remain. Ecco il vasto mondo che gli chiede di restare, ma il premier: "Lo escludo"

Questo è l’elenco: cancellerie, consiglieri per la sicurezza nazionale, commissari europei, banche centrali, quotidiani stranieri, gerarchie ecclesiastiche, finanza, capitani d’industria, sindacati, multinazionali. Chiedono a Mario Draghi di ritirare le dimissioni e restare presidente del Consiglio. C’è un’altra chiave di lettura: esprimendo fiducia nella sua figura si vuole comunicare che non sarà riposta in una classe dirigente che ha provocato la caduta del suo governo. Si teme la fuga degli investimenti. Un esempio: l’addio traumatico, e ingiustificato, a Trieste, del gruppo finlandese Wärtsiliä si ritiene una spia. Racconta un uomo dell’esecutivo: “Può scatenarsi qualcosa a cui non voglio pensare”. Mentre si scrive Draghi si trova a Roma, potrebbe lasciarla per fare ritorno a Città della Pieve. Viene raccontato come un “osservatore neutrale” perché “la sua decisione l’ha presa” e si ripete in “pieno accordo con il Quirinale”. Sono ancora dimissioni.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE