Salvare Draghi, whatever it takes

Per chi in questi mesi ha considerato la stagione del governo Draghi come una manna dal cielo, augurarsi che l’ex governatore della Bce possa continuare il più a lungo possibile la sua esperienza a Palazzo Chigi è un sentimento più che naturale. E la tentazione di dire massì, maddai, ma che ci fa, ma in fondo non è la fine del mondo se un partito a pochi mesi dalle elezioni esce dalla maggioranza, è quasi irresistibile. Com’è che si diceva? Whatever it takes, mr president. Eppure, arrivati al punto in cui ci si trova oggi, con un governo che ha perso la sua ragion d’essere dal punto di vista politico anche se non parlamentare, è difficile dopo le dimissioni rassegnate ieri da Draghi (respinte dal Quirinale) non riconoscere che la realtà potrebbe portare verso una direzione diversa. Non la direzione auspicata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella – che ieri pomeriggio, ricevendo Draghi al Quirinale, ha invitato con fermezza il premier a continuare la sua azione misurando la fiducia in Parlamento – ma una direzione che coincide con un percorso diverso, con quello che diventa un esito spesso naturale quando le maggioranze di governo vengono infilate in un inceneritore al posto della monnezza (ops).

