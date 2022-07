Oggi il voto sul dl Aiuti, il ministro D'Incà chiede di evitare la fiducia. Ma Draghi: "No, si vota oggi"

Dopo le tensioni e la decisione del M5s di non partecipare al voto, la politica torna in aula. Tutte le notizie della giornata

Le tempistiche del voto di fiducia al Senato (12.50)

Dopo il tentativo fallito di mediazione con Draghi, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto la questione di fiducia nell'aula del Senato sul Dl Aiuti. Iniziano ora le dichiarazioni di voto (la cui durata e' stimata in circa un'ora e 40 minuti) prima della chiama dei senatori che dovrebbe svolgersi in circa 40 minuti. Il voto sulla fiducia a Palazzo Madama costituisce anche il voto finale sul provvedimento.

Lega: "Basta con i tira e molla, meglio le elezioni" (12.40)

“Siamo stupiti e preoccupati. Dopo un anno e mezzo di sostegno leale della Lega al governo in una fase di emergenza, siamo costretti a perdere tempo in Parlamento coi No dei 5Stelle e una sinistra che si occupa di droga libera e cittadinanza agli immigrati. Non si può andare avanti così per mesi, con milioni di italiani che hanno problemi con stipendi, pensioni e bollette. Attendiamo le prossime ore, la Lega lavorerà per una scelta unitaria del Centrodestra per il bene del Paese. Piuttosto che perdere mesi preziosi con inutili e logoranti tira e molla, sarebbe più saggio dare la parola agli italiani”. È questa la posizone del Carroccio, dopo che questa mattina il segretario Matteo Salvini ha ascoltato gli interventi di tutti i dirigenti, critici con 5Stelle e PD

I senatori si affidano a Mattarella: "Deve convincere Draghi a restare" (12.30)

(Dal Senato, Carmelo Caruso) Ci si veste così solo in due occasioni: o per giurare o per dimettersi. I senatori, come era accaduto durante al Quirinale, si affidano a Mattarella. “Deve convincere Draghi a restare”. A Palazzo Chigi c’è chi comincia a parlare del lavoro precedente. Per l’evento - il voto di fiducia - è arrivato oggi, in Senato, pure il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano. I dem fanno sapere di avere un margine del 28 per cento in caso di elezioni. Si sta facendo riscaldamento.

L’attesa è per stasera. Si parla di telefonate di Biden, di Cancellieri. Molte si inventano. Un senatore: “Draghi ce la farà pagare”. La verità , se c’è, è molto più spicciola. È stato rovinata ancora una volta l’estate agli italiani. L’antico Luigi Zanda dice che in ogni caso “l&rsqu