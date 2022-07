Il sorpasso di Draghi su Conte: "Adesso come la risolvi non è un problema mio"

Si sono rovesciate le parti: voleva dettare le condizioni e ora la sua resa è la condizione. Non è più Mario Draghi che deve dare un segnale ma è Giuseppe Conte che deve, “con parole chiare”, dire che “il M5s vuole restare al governo”. Equivale a votare la “fiducia” al dl Aiuti oggi al Senato e alla promessa di lealtà fino alla fine. L’ultima telefonata di Conte a Draghi sarebbe stata drammatica: “Aiutami. Devo avere un tuo segnale”. Per Draghi quanto accade nel M5s “è una questione interna”. L’uscita di Matteo Salvini ha cambiato la giornata: “Senza il M5s, è voto”. Dunque non era uno scherzo e pure Draghi si è convinto che in politica i numeri non bastano. Un governo senza il M5s sarebbe ostaggio del leader della Lega e allora, e questa è la frase che viene ripetuta a Palazzo Chigi, “serenamente torniamo tutti alle nostre vite precedenti”. Più volte, in questi giorni, Draghi ha spiegato, a Sergio Mattarella, che senza il M5s al governo viene meno il presupposto per cui è nato: la “grande coalizione”. Perderebbe di efficacia anche per via della composizione. Lega e Pd sarebbero schiacciati, da fuori, da FdI e dal M5s. Per Draghi sarebbe “impraticabile fare le cose che vanno fatte”. Meglio elezioni. Draghi e Mattarella concordano “all’unisono”.

