Dadone nei panni di contestatrice di Draghi. L'imbarazzante vignetta del compagno del ministro

Ergys Haxhiu ha postato sui social un fotomontaggio che riprende la contestazione che ha subito l'ex banchiere a Francoforte

E' un fotomontaggio che sta circolando molto sui cellulari dei parlamentari grillini, ma anche degli ex M5S ora in Insieme per il futuro. Ritrae la ministra Fabiana Dadone, in quota 5 Stelle, nei panni della contestatrice che, nel 2015, saltò sul podio della conferenza stampa del direttivo dell'Eurotower lanciando coriandoli e fogli a Mario Draghi, che allora era presidente della Bce, al grido di 'Fine alla dittatura'. A postarlo il compagno di vita della responsabile delle politiche giovanili, Ergys Haxhiu, che accompagna la vignetta con un messaggio: "Consiglio dei ministri come lo immagino io". Il cdm, in programma alle 15 e 30, è poi stato cancellato.