Senza Draghi si aprono tre scenari per il Pnrr. Con ricadute per tutta l'Ue

Bruxelles. La caduta del governo di Mario Draghi e l’incertezza delle elezioni anticipate come minimo rimettono in discussione il calendario degli esborsi del Recovery fund all’Italia. Un ciclo elettorale, in teoria, non rappresenta niente di drammatico. Le elezioni legislative e i cambi di maggioranza fanno parte della normale vita democratica di ciascuno stato membro dell’Unione europea. Le scadenze del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono spalmate su oltre un quinquennio, con due esborsi semestrali. In una situazione normale, lo scenario peggiore a cui un paese andrebbe incontro è un ritardo nei versamenti delle sovvenzioni e dei prestiti, il tempo necessario ad andare al voto, formare una maggioranza in Parlamento e installare un governo con i pieni poteri per riprendere il cammino dei “target” e delle “milestone” (obiettivi e traguardi in termini di riforme e investimenti, ndr) previsti dal Pnrr. Una richiesta di pagamenti slitta di un paio di mesi e tutto rientra nella normalità. Ma, agli occhi di Bruxelles, l’Italia non è un caso normale. Ed è la ragione per cui l’improvvisa caduta di Draghi solleva così tante preoccupazioni. I futuri esborsi del Recovery fund potrebbero slittare di mesi o anni. Un nuovo governo contrario alle riforme previste dal Pnrr potrebbe spingere l’Ue a bloccare gli aiuti. Nello scenario peggiore, la Commissione europea potrebbe perfino chiedere di rimborsare 25 miliardi di euro di aiuti già versati.

