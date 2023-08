Una proposta per i taxi: un modello Uber per i picchi

Lettere al direttore, fondi del direttore; proposte di legge, risposte di scioperi. La letteratura sul tema dei taxi è sterminata, ma il risultato pratico di tutto questo ruminare è sostanzialmente nullo. Con la sola eccezione delle città che hanno consentito a Uber di operare, le code alle stazioni di sosta e le esasperanti telefonate restano sostanzialmente le stesse. I tassisti si oppongono a legittimare Uber perché sostengono che essa lede il loro diritto di titolari di una licenza. Ne sono venuti in possesso o pagando il comune che le rilascia in numero limitato o comprandola al mercato secondario da tassisti che si ritirano, a un prezzo che è la misura del monopolio della licenza. E’ stato proposto di dare, a chi ha già ce l’ha, una licenza supplementare, gratuita e negoziabile. Questo annulla la perdita patrimoniale che subirebbero i tassisti in conseguenza della riduzione del valore della licenza all’aumentare del loro numero. Quindi accontenta i tassisti patentati: anche se già prevede tariffe flessibili e piattaforme trasparenti, allevia ma non risolve il problema dei clienti.

