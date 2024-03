Cercasi disperatamente concorrenza. Sui taxi è l'ora della svolta

Nel gioco dell’oca sui taxi ora tocca all’Antitrust, dopo il turno del governo (attraverso il ministro delle Imprese), dei comuni, in risposta al governo, delle regioni, in dialettica con i comuni. L’autorità per la concorrenza non può che rilevarne la mancanza in un settore dove palesemente la domanda del servizio supera l’offerta e la disponibilità di operatori sul mercato è bloccata all’origine grazie al sistema delle licenze. Ma sono proprio la forte regolazione già presente e il regime delle concessioni a dare meno possibilità di esito positivo al monito dell’Antitrust. Perché nel mondo bloccato dei taxi non siamo di fronte a una mancanza di concorrenza tra diverse imprese ma a una specie di fornitore unico del servizio, garantito dalla legge, rappresentato dal totale dei tassisti e dalle loro licenze. Tra di loro poi non c’è questione di concorrenza né di politiche dei prezzi, perché è tutto regolato, dagli orari alle tariffe, dai turni al trattamento dei passeggeri. Senza allargare la visuale l’Antitrust non potrà fare altro che constatare la specifica regolazione del servizio (pubblico) dei taxi e ingranare la marcia indietro. Con uno sguardo più largo, però, si possono aprire altri scenari.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE