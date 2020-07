L'orizzonte di vedute di Salvini è la settimana successiva

Fra le varie cose dette da Salvini questa settimana (e ne ha dette tante) me ne era sfuggita una di un certo rilievo: “Io sono pronto”, ha detto riguardo alla legge elettorale, “solo se si vota la settimana dopo, ma non è questa la priorità del Paese”. Sono parole cariche di una stratigrafia di significati tale che è un peccato come, nel marasma, siano passate inosservate. Rimedio qui con un po’ di esegesi. A un livello elementare significano che Salvini finge di non sapere che c’è bisogno di un congruo anticipo per decidere le regole prima di metterle in atto, e sottintende di essere convinto che si possa votare ogni settimana con una legge elettorale diversa, secondo necessità. A un lettore un po’ più furbo le stesse parole suonano invece più o meno così: “Parleremo di legge elettorale quando potrò scegliere quella che mi convince di più, a ridosso delle elezioni”. Ma soprattutto, a un livello di politica appena più profonda dei proclami superficiali, sono parole che dicono l’indicibile: ovvero che a Salvini non importa nulla della stabilità dell’Italia sul lungo termine. Gli interessa soltanto trovare priorità sempre nuove da cavalcare polemicamente, con un orizzonte di vedute che si estende a tutta la settimana dopo, giorno più, giorno meno.