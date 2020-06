Il no al 5G sta diventando un altro virus

Evviva, dopo i No Tav, i No Vax e i No Tap, arrivano i No 5G: oltre 500 comuni si oppongono alla nuova rete di telefonia mobile considerandola dannosa per la salute, benché la comunità scientifica (e non l’industria interessata) abbia ripetutamente smentito. Non si tratta solo di centri minori: alla “Allenza italiana stop 5G” aderiscono per esempio le amministrazioni leghiste di Vicenza e Udine, quella di centrodestra di Foggia, il sindaco autonomista di Messina Cateno De Luca, che durante...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.