Miracolo nelle città

È notte, la stazione di Milano è già diventata il tetto dei senzatetto quando all’improvviso strabocca dalle tenebre uggiose, “una folla, tanta ch’io non credevo che morte tanta n’avesse disfatta”. Il poeta T.S. Eliot aveva visto quella folla avviarsi sul London Bridge, depressa, gli occhi bassi, alienata; adesso, nelle spettrali ore tra il 7 e l’8 marzo 2020, sfida un destino arcaico, vuol sfuggire alla natura matrigna. Si sente il rotolio delle valigie sull’acciottolato, lo scalpiccio dei piedi, il cigolio dei tapis roulant che salgono verso i cancelli presi d’assalto mentre sale il suono delle voci come un mugghio di tempesta marina. Un’alluvione di corpi s’affretta sui binari e s’avventa sui treni diretti a sud. Intanto la tangenziale è già un fiume ininterrotto di veicoli. Un controesodo, una fuga dalla città. Gli anziani rievocano le immagini della guerra; i giovani che guerra non conoscono, ricordano le terrificanti parole di Cormac McCarthy (“notti oscure oltre ogni oscurità”), rivedono fotogrammi cinematografici, il film di John Carpenter “1997: Fuga da New York”, una data che allora sembrava futuristica, o sentono risuonare la canzone distopica di Lucio Dalla; i sacchi di sabbia sono già alle finestre, ma nell’anno che verrà non sarà tre volte Natale, chissà chi potrà mangiare il panettone in questo funereo calendario, chissà chi resterà a ricordare il giorno del grande abbandono. “Città irreale”, è davvero una terra desolata. La pandemia è arrivata, s’insinua prima silenziosa poi aggressiva, violenta, mentre la mano nera scende dai grattacieli fiammanti e stende il suo manto nei vicoli e nelle strade. Il lamento stridulo delle sirene, il rantolo secco della tosse, il brontolio sordo dei polmoni senza più ossigeno, il viaggio senza arrivederci. Via, via, via dal flagello, di corsa verso la vita. Non solo a Milano, non solo in Italia: la televisione rimanda le immagini delle autostrade intasate attorno a Parigi, la Périphérique bloccata. Via verso la campagna, a nord in Normandia come se il vento dell’Atlantico potesse spazzare anche il morbo, a sud nella Loira per rifugiarsi tra le colline, sperando che il virus scivoli con la corrente del fiume. Via dalla pazza folla, addio metropoli; il villaggio, il bosco, il focolare, l’umanità abbandona l’esistenza fatua e mefitica, lascia gli spazi angusti nei quali l’uomo si è fatto inscatolare, si rifugia nella rassicurante culla dell’inattuale. No, il borgo non è il passato, ma il nostro futuro – pontificano i soloni che poco prima rimiravano le torri di vetro e acciaio splendenti di luci. La pandemia è una ramazza terribile, insistono, ma spazzerà via le ultime illusioni del pensiero unico. È così? Quasi due anni dopo, mentre, incrociando le dita, il Covid-19 si spegne sotto l’attacco dei vaccini, più diffusi proprio nelle aree urbane, la città non è morta, non è muta, vuota e abbandonata, ma resta il luogo dove si consuma la ricerca di una nuova ragion d’essere per la vita in comune.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE