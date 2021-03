Ritorno a New York City

New York è morta. Non Tornate. L’enorme tabellone pubblicitario è comparso per la prima volta in Sunset Boulevard, a Los Angeles, il 27 di gennaio. Qualche giorno dopo un aereo sorvolava le spiagge di Miami con attaccato un banner con la stessa scritta: “New York is Dead. Don’t Come Back”. L’ideatore della campagna si chiama Graham Fortgang, un imprenditore (ha fondato la catena dei Macha Bar) e artista che insieme alla fidanzata Samara Bliss ha progettato l’opera dal suo studio di Williamsburg. Alle varie televisioni che in questi giorni li hanno intervistati i due hanno ripetuto che il loro progetto è “una lettera d’amore per tutti coloro che invece di lasciare hanno scelto di raddoppiare e ricostruire New York insieme”, ma anche un commento “a tutti quelli che se ne sono andati mentre la città era chiusa, quando le persone erano bloccate nei loro piccoli appartamenti e le strade erano vuote. Alcuni, come l’ex presidente degli Stati Uniti, hanno detto che New York era morta”.

