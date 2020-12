Bologna, vivibile e viva

Demografia e attrattività. I dati segnalano una criticità assoluta e ormai arrivata a un punto di approdo difficilmente reversibile della popolazione italiana. A meno che non si proceda con un’inventiva e un coraggio che non si vedono all'orizzonte. L'Emilia-Romagna è in controtendenza

Non capita spesso, ma quando capita fa piacere avere un riscontro così netto a una delle tante classifiche stilate in Italia e nel mondo per un sacco di fenomeni non tutti meritevoli di tanta attenzione. La classifica alla quale ci riferiamo è quella appena uscita stilata dal Sole 24 ore sulle città (province) italiane nelle quali si vive meglio. Quest’anno ha vinto Bologna, e trattasi di vittoria che, come da premessa, fa piacere perché si presta a un riscontro immediato e convincente. Ma procediamo con ordine.

