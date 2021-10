In Olanda non ci sono più case e la bolla è un guaio politico

In Olanda non ci sono più case. Tra porte e finestre, i cartelli Te koop – vendesi, affittasi – spuntano e svaniscono con rapidità formidabile. L’ultima indagine pubblicata da Nvm, la più grande associazione del settore immobiliare olandese, è rimbalzata sulle prime pagine: oggi un immobile costa in media 419 mila euro, il doppio del 2014, 65 mila in più rispetto all’anno scorso (+19,2 per cento, con picchi del 30 nelle zone rurali). A fine settembre ce n’erano in vendita appena 16.500, il numero più basso di sempre (-44 per cento rispetto al 2020). Il tempo medio di permanenza sul mercato è di circa 23 giorni – in Italia sono 150 – eppure si costruisce troppo poco (7.400 nuovi fabbricati, -28 per cento annuo): secondo una stima dell’istituto di credito Abn Amro, ci sono circa 330 mila case in meno di quanto richiede la domanda. Ne servirebbe un milione nei prossimi dieci anni per colmare lo scarto.

