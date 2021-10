Draghi sbugiarda Salvini: "Non c'è nessuna patrimoniale. Questo governo non tocca le case"

Alle dichiarazioni del leader del Carroccio risponde direttamente il premier, in conferenza stampa da Stoccolma. "Il governo va avanti. La sua azione non può seguire il calendario elettorale"

"Una patrimoniale nascosta? No, non c'è. Ma vorrei dire due o tre cose", risponde così il premier Mario Draghi a chi gli chiede conto delle ultime dichiarazioni di Matteo Salvini. E dal vertice europeo a Stoccolma si prende qualche minuto per chiarire nuovamente la posizione del governo rispetto alla legge delega di riforma fiscale varata ieri in Cdm. "Perché fare questa verifica dei valori? Perché nascondersi dietro l'opacità? Perché basarsi su numeri che non hanno senso? Sono stati verificati 20 anni fa e sono valori moltiplicati per un numero che non ha senso. Non è meglio fare luce ed essere trasparenti? Se pagare di più o di meno è un'altra decisione. Ma intanto dobbiamo fare chiarezza. Questa revisione durerà cinque anni: se ne parlerà nel 2026. Una cosa è prendere una decisione di politica fiscale, un'altra è fare un'operazione trasparenza: noi stiamo facendo la seconda. E queste cose si fanno per riequilibrare il carico fiscale: ci sono tante persone che pagano troppo". Chiarito il metodo, Draghi ha ribadito: "Questo governo non tassa né tocca le case degli italiani. Ho detto fin dall’inizio, dal mio insediamento, che non avrei aumentato le tasse. Sono passati sette mesi, ci sono state richieste di aumentarle ma non lo abbiamo fatto. Avremo guadagnato un po' di credibilità, no?"

"Il governo va avanti, come ho detto altre volte", ha aggiunto Draghi. "La sua azione non può seguire il calendario elettorale. Il calendario delle riforme è stato negoziato con la Commissione europea per il Pnrr ma anche sulla base delle raccomandazioni che la Commissione ha dato all’Italia". Sollecitato da un giornalista su una possibile crisi di governo in corso, Draghi ha aggiunto: "Ieri ho detto che Salvini avrebbe spiegato. E Salvini ha detto che la partecipazione al governo non è in discussione. Nei prossimi giorni ci incontreremo".