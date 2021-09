A Berlino i cittadini vogliono espropriare le case ai fondi immobiliari

Oltre al voto per la cancelleria, a Berlino domenica è stata eletta alla guida della città Franziska Giffey. Passa il referendum che chiede di requisire gli immobili: i cittadini chiedono un intervento per calmierare il mercato

Ieri sera, mentre tutto il mondo guardava alle elezioni in Germania, Berlino guardava (anche) da un’altra parte: in particolare a altri due voti, tutti locali. Uno, quello per il sindaco è stato vinto dalla candidata di SPD Franziska Giffey, ex ministro della famiglia nel quarto governo di Angela Merkel e costretta alle dimissioni, la scorsa primavera, da un pasticcio di tesi di dottorato copiate. Lo scandalo, a quanto pare, non le ha fatto poi molto male, dal momento che, verso mezzanotte è apparso chiaro il suo vantaggio sull’altra favorita, la Verde Bettina Jarasch (22% a 19%), con la quale, da qui in poi, dovrà contendersi il ruolo di sindaco nelle lunghe e consuete trattative post elettorali tedesche.