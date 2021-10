Sala ha due big problem, e due assessori

Ogni epoca ha la sua cifra distintiva. Con Gabriele Albertini c’era da ricostruire una città distrutta da Tangentopoli e dal mandato scialbo di Marco Formentini (post mortem ne sono state magnificate molto le virtù, ma i filobus al posto di nuove linee metropolitane gridano ancora vendetta). Letizia Moratti ha messo le basi per i grandi eventi e lo sviluppo internazionale della città. Giuliano Pisapia ha insistito su trasparenza, correttezza, Ecopass poi diventato Area C e mobilità dolce. Beppe Sala I ha realizzato i grandi eventi, ha conquistato le Olimpiadi ed è incappato in un anno e mezzo di pandemia. Quali sono le priorità di Beppe Sala II? Di fatto, due. Non sono priorità di oggi, ma emergenze ormai consolidate e incancrenite dal tempo. Basta farsi un giro in Aler e in MM, parlare con i presidenti e con i dirigenti, e si capisce che le case popolari sono un tema e che le decisioni prese ai tempi di Pisapia – che voleva rompere con la gestione regionale – forse meritano un superamento complessivo e decisamente più coraggio. Pisapia separò la gestione delle case del Comune da quelle della Regione, e affidò le prime all’allora Metropolitana Milanese (oggi MM spa). Risultato? Doppia gestione, conflittualità alta con la Regione e posizioni ingessate. Finale scontato: 200 mila persone continuano ad attendere una politica coraggiosa per la casa, che riguarda un milanese su 7 e un votante su cinque. Non è roba da poco.

