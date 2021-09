Caro sindaco di Milano, chiunque tu sia, adesso le cose da fare sono queste

Elezioni Milano, le idee del rettore Ferruccio Resta per i candidati sindaco

Si conclude una campagna elettorale che, eufemismo, si potrebbe definire dall’esito poco incerto. Le idee generali e la vision di Beppe Sala si conoscono da tempi. Quelle dello sfidante (ipotetico) Luca Bernardo non sono pervenute. Ma il punto vero è più in profondità: in questa tornata elettorale Milano non ha saputo mettere in campo alcuna idea nuova, nessuna agenda di quel che serve davvero fare. Così il Foglio ha chiesto a Ferruccio Resta, rettore del Politecnico (e in futuro, in tanti dicono, “riserva di lusso della Repubblica”), di fare lui, da uomo di scienza (ma anche da esperto di “lessa a terra” di progetti di sviluppo e innovazione) una ricognizione sui bisogni del territorio., Nel momento in cui Milano e la Lombardia sono i nastri di partenza per il dopo pandemia.