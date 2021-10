Beppe Secondo, politico più che re, guarda molto lontano

A osservare le prime mosse di Beppe Sala, la strada pare già tracciata. Si parte con due regole di vita del sindaco riconfermato. Uniamo i puntini per capire il percorso. Beppe Sala nella sua prima conferenza da sindaco riconfermato, martedì mattina in Sala Alessi, con una cravatta verde forse in onore del proprio partito, forse per sfottere quello di Salvini (che risultato! che risultato!), ha elencato di fatto due punti programmatici. Primo: la questione delle case popolari tra Aler e MM Spa. Competenza regionale, dialogo con la Regione. O scontro, questo lo si vedrà. Secondo: la questione delle case della salute previste dalla nuova legge 23, elaborata dalla vicepresidente Letizia Moratti, che pure vuole diventare numero uno di Regione Lombardia tra un anno e mezzo. Ha ribadito che non accetta che il dialogo passi sopra la sua testa, con i vertici di Anci Lombardia, ma vuole essere consultato e avere voce in capitolo.

