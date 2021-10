Come sono andate le elezioni amministrative? I risultati città per città

Bologna, Milano e Napoli hanno già un sindaco. Roma, Torino e Trieste al ballottaggio

Non fosse stato per Michetti a Roma, e Dipiazza a Trieste la destra a traino Salvini-Meloni avrebbe subito una disfatta totale. Tre ballottaggi su sei grandi città, due candidati che partono in vantaggio, uno solo con alte probabilità di diventare sindaco. Insomma, come scrive il direttore Claudio Cerasa queste elezioni amministrative hanno evidenziato "la rivolta grassa, sincera e fragorosa delle grandi città italiane contro il populismo".

Per capire quanto sarà ampia la sconfitta della destra populista bisognerà aspettare i risultati dei ballottaggi.

I risultati delle amministrative nei capoluoghi di regione

Quando si vota per i ballottaggi

I ballottaggi delle elezioni comunali 2021 sono in programma il 17 e il 18 di ottobre. La domenica urne aperte dalle 7 alle 23, il lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo comincerà lo spoglio

Come sono andate le elezioni comunali a Roma

Il Campidoglio se lo giocheranno Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. Il candidato del centrodestra e quello del centrosinistra hanno messo insieme non arrivano al 60 per cento. Per questo saranno essenziali i voti degli elettori di Carlo Calenda e Virginia Raggi, che però ha detto che non si esporrà in favore di nessuno dei suoi rivali.

Come sono andate le elezioni comunali a Milano

Beppe Sala è stato eletto al primo turno con il 57,7 per cento dei voti. La lista più votata è stata quella del Partito democratico (33,8 per cento) che doppia la somma di quella personale e quella Verde. Insomma di strada da fare per il sindaco di Milano per creare qualcosa di vincente lontano dal Pd è ancora lunga.

Come sono andate le elezioni comunali a Bologna

Matteo Lepore è il nuovo sindaco di Bologna dopo aver vinto al primo turno raccogliendo il 61,9 per cento dei voti. L'avversario del centrodestra, Fabio Battistini, si è fermato al 29,6 per cento. La Lega, alle regionali primo partito del centrodestra, è stato staccato di oltre cinque punti da Fratelli d'Italia.

Come sono andate le elezioni comunali a Napoli

Anche Napoli ha già un sindaco. Gaetano Manfredi con il 62,9 per cento dei voti è il sindaco con la percentuale maggiore di preferenze (nelle grandi città) di questa tornata elettorale.

Come sono andate le elezioni comunali a Torino

Il 17 e il 18 ottobre i torinesi dovranno scegliere tra Stefano Lo Russo e Paolo Damilano. Il candidato del centrosinistra ha raccolto il 43,86 per cento delle preferenze, quello del centrodestra il 38,9. Il M5s, che aveva vinto le ultime elezioni è scivolato sotto il 10 per cento. Un numero di voti che però potrebbe servire a uno dei due candidati per vincere.

Come sono andate le elezioni comunali a Trieste

Roberto Dipiazza se la vedrà al ballottaggio con Francesco Russo per ottenere il suo quarto mandato da sindaco di Trieste. Per il primo cittadino uscente il partito più votato è stato quello di Fratelli d'Italia. La lista civica a suo nome ha superato la Lega