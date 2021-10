Milano, l'agorà rissosa. Ritratto politico del Sala bis

Se sarà un minestrone o una polveriera lo dirà il tempo. Certo è che i nuovi assetti del Consiglio comunale di Milano destano un certo interesse. Prima di tutto c’è un sostanziale riequilibrio tra le correnti. Cinque anni fa venne eletto un consiglio a forte trazione sinistra Pd, i “Majoriniani”, dal leader territoriale Pierfrancesco Majorino, oggi europarlamentare: erano la pattuglia più grossa dell’ortodossia zingarettiana. C’erano poi anche gli zingarettiani non ortodossi, i “falsi nueve” dello zingarettismo, come gli ex renziani che si erano avvicinati al governatore laziale. Cinque anni dopo, il gruppo dominante è figlio della dirigenza Pd locale, che si riconosce in Silvia Roggiani, che ha in Regione Pietro Bussolati, in parlamento Lia Quartapelle e in Giunta – appena riconfermato e non umiliato – Pierfrancesco Maran. L’altro gruppo forte è comunque quello che si riconosce in Majorino, e che elegge – tra gli altri – nei primi sei più votati l’ex presidente del consiglio Lamberto Bertolé e Diana De Marchi. E le altre molteplici correnti dem? Quasi sparite.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE