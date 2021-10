Sala: "Il centrosinistra da Conte a Calenda è troppo poco. Allargare ai Verdi"

"Arrivare al 40-45 per cento è una bella impresa, pure contando i voti del Pd, del M5s e del centro. Non bisogna avere paura", dice il sindaco di Milano, a Roma per un evento a supporto di Gualtieri

Un centrosinistra largo, da Conte a Calenda? O qualcuno è di troppo? "È un paradosso, ma per me il centrosinistra deve essere ancora più largo. Arrivare al 40-45 per cento è una bella impresa", risponde così Beppe Sala al Foglio, a margine di un evento legato alla campagna elettorale di Roberto Gualtieri, atteso domenica dal ballottaggio contro Enrico Michetti. "E se oggi uno contasse i voti del Pd, del Movimento 5 stelle e quelli della parte di centro, non ci si arriva neppure. Faccio un esempio: i verdi sono ormai una realtà in tutta Europa. Perché non in Italia. Io credo che bisogna allargare, senza avere paura".