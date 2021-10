Che fine farà San Siro? Il primo banco di prova per Beppe Sala

Lo stadio Meazza è antica poesia, sotto la pioggia battente della notte delle elezioni, in un quartiere San Siro triste e bagnato. Per quanto rimarrà là, la gloriosa Scala di Milan e Inter? Difficile dirlo, anche se Beppe Sala uomo solo al comando l’antifona l’ha già cantata. Subito: “Procederemo speditamente. Milan e Inter mi hanno già whatsappato chiedendomi un incontro. Era logico, visto che gli atti devono passare dal Consiglio, che servisse un Consiglio nuovo”. Un nuovo Consiglio, dunque, che dovrà analizzare il problema e sciogliere finalmente il dubbio su una delle tre questioni più spinose da affrontare. Un sindaco più forte, meno facile da vincolare, e che al nuovo stadio non è mai stato contrario. Un nuovo Consiglio, sì, con qualche spina assai vecchia e dura però. Perché in questo Comune siedono, peraltro più forti di prima, almeno due contrarissimi all’abbattimento di San Siro e allo sviluppo immobiliare connesso. Il primo si chiama Alessandro Giungi, e milita nel Partito Democratico. Il secondo si chiama Carlo Monguzzi, ed è l’highlander verde della politica milanese e lombarda, con una serie di incarichi in istituzioni (conquistati con il voto, per carità) che farebbe impressione anche nella Prima Repubblica. Niente male per uno che passa per rivoluzionario, per difensore dei giovani, e che siede sulle poltrone del potere da decine d’anni.

