Sinistra, destra, centro e manager. Un po' di nomi da appuntarsi per il futuro

Giovani e campioni di preferenze: una nuova leva c'è. Ecco la pattuglia, in maggioranza e in opposizione, che animerà il futuro politico dei prossimi dieci anni a Milano

Guardatele bene, perché le vedrete spesso quelle facce. Gaia Romani, Martina Riva ed Emmanuel Conte, Giulia Pastorella e Alessia Cappello, Alessandro Verri e Samuele Piscina, Marco Bestetti, Riccardo Truppo. Eccola, la pattuglia, in maggioranza e in opposizione, che animerà il futuro politico dei prossimi dieci anni a Milano. Certo, ci saranno morti e feriti, qualcuno cadrà e scomparirà, altri invece resteranno sulla scena e diventeranno “grandi”. Ovviamente chi sta in maggioranza si avvantaggerà dei posti di potere che si stanno per aprire, chi sta all’opposizione deve cercare di conquistare il proprio spazio nel modo più difficile. E allora, eccoli. Gaia Romani e Alessandro Verri. La prima leader dei Giovani Democratici. Il secondo leader dei Giovani Padani. Se c’è una cosa che insegnano le urne è che essere a capo di un gruppo di giovani paga – e pure molto – in termini di preferenze. Il voto “giovane” ha un peso, oggi, e fondamentalmente non è astensionista.