Differenze tra una destra che può ripartire e l'incudine Salvini

La Lega è schiacciata tra Beppe Sala e il Pd lombardo. Come affronterà le regionali?

Tra l’incudine e il martello. Non una bella posizione quella della Lega in Lombardia, dopo la batosta alle amministrative. L’incudine si chiama Beppe Sala, che, dopo aver doppiato lo sparring partner Luca Bernardo ai seggi ha subito presentato il conto ad Attilio Fontana. E si tratta dell’annosa gestione delle case popolari di Milano, divise tra comune (attraverso MM) e Aler (Regione), da sempre in affanno. L’altro conto, più salato, lo ha presentato a Lady Moratti e alla sua riforma della Sanità, la scommessa della Lombardia dei prossimi anni.