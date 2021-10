Borse di studio per capire Milano, nel nome di Tognoli

Per Ernesto Pellegrini, patron del colosso della ristorazione e presidente onorario del Centro Studi Grande Milano, “un interista come me che parlava con il cuore”. Per Daniela Maini, presidente del CSGM, “aveva sempre lo sguardo umile sia che si rivolgesse alla biblioteca di periferia che parlasse al mondo”. Carlo Tognoli, il sindaco più amato, è stato ricordato con le parole affettuose degli amici in occasione della presentazione del Premio Nuove Guglie Carlo Tognoli destinato a studenti del Politecnico e Bocconi che, nella loro tesi di laurea, metteranno al centro Milano guardandola in una prospettiva futura. Dieci giovani, ai quali saranno destinati duemila euro ciascuno, attenti ai problemi della città con un occhio di riguardo per le persone anziane che, secondo Tognoli, era giusto indirizzare sempre più verso la digitalizzazione. Non solo, agli studenti verranno offerti anche stage presso alcune primarie aziende.

