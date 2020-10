Il mercato immobiliare è stabile e i romani acquistano in zone semicentrali

I romani vogliono case più grandi, con uno studio dove poter lavorare e magari anche un importante spazio esterno. E per avere quei 20 o 30 metri quadri in più che fanno la differenza sono disposti a scegliere zone meno centrali, il cosiddetto semicentro. Questo è quanto emerge dai primi dati delle compravendite d’immobili nei primi 9 mesi del 2020, specialmente in quelli post lockdown. E così si scopre che quel periodo è servito a far prendere coscienza della propria abitazione. “I romani prima passavano quasi tutta la giornata fuori e gli spazi domestici forse non erano così importanti, mentre restando a casa a lavorare hanno potuto focalizzare meglio ciò di cui hanno bisogno. E ora molti vogliono uno spazio interno in più, dove poter lavorare in pace, e magari pure uno spazio esterno importante come un giardino o un terrazzo. Il balcone non basta più. I nostri dati ci dicono che chi ha comprato casa negli ultimi tre mesi non l’ha fatto per investimento, ma per se stesso: cambio per andare in una casa più grande e confortevole”, dice il managing director del gruppo Engel & Volkers a Roma, Helio Cordeiro Teixeira. “Avevamo un appartamento a San Giovanni con un grande giardino invenduto da mesi, dopo il lockdown è stato acquistato subito”, aggiunge Cordeiro.

Pubblicità

Pubblicità