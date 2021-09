Il futuro delle città riparte dallo sport

Da Catania a Cuneo, domenica appuntamento in 18 località per il primo SportCity Day

Diciotto città, una diretta streaming di tre ore, esibizioni sportive nelle piazze e nei parchi, migliaia di giovani e giovanissimi coinvolti: sono i numeri del primo SportCity Day, appuntamento di domani (19 settembre) promosso dalla Fondazione SportCity con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il supporto dell’Istituto del Credito Sportivo. Da Cuneo a Catania, un programma fittissimo di appuntamenti per alzare il velo sul tema della sportivizzazione delle città, diventato centrale in era post-pandemica grazie al desiderio degli italiani di riappropriarsi degli spazi cittadini all’aperto per la pratica dell’attività sportiva.