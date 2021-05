Roma, la Smart City che inghiotte le smart

Mentre la Raggi ciarla di città intelligente, in città continuano ad aprirsi voragini nell'asfalto. Che senso ha far passare Roma come la nuova Singapore?

Il tempismo è straordinario. Da immaginifica piece del teatro dell’assurdo, sospesa tra Jarry e Ionesco. C’è lei, la Sindaca Raggi, in un Auditorium tornato a ripopolarsi di presenze fisiche, tra sgargianti lucine e infografiche altrettanto stroboscopiche, perché c’è questa idea che il digitale debba essere raccontato sempre per colori: parla, enuncia, spiega il futuro di Roma come città smart, la smart city, la parola buona per tutte le stagioni e talmente buona che nessuno è davvero mai riuscito a definirla in maniera precisa.