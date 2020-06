Abbasso i disimpegnati

I disimpegnati hanno perso appeal. Sono andati, finiti, kaputt. Nessuna giovane donna (o quasi nessuna) tollererebbe di accompagnarsi a un giovane uomo che non si dica femminista, ecologista, antifascista, antirazzista; qualcuno che non unisca la militanza alla professione di fede. Non ve la caverete battagliando su Twitter, né investendo centinaia di euro in cacao crudo della Tanzania, o lavandovi i denti con lo spazzolino in bambù, o firmando petizioni, o annuendo davanti a una diretta streaming di Alexandria Ocasio-Cortez. Non...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.