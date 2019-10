La seduzione e la fine del mondo. Il sesso è un'apocalisse

Fregatevene di come mangia, cosa pensa, cosa vota (se vota), che aspetto ha, quante lauree ha preso, quanto trattabili sono i suoi genitori e i suoi amici, da chi s’è fatto spezzare il cuore e in quante parti. L’apocalisse potrebbe essere alle porte e l’unica cosa che conta è avere accanto qualcuno dotato di spiccate capacità di problem solving, talento nel cogliere l’attimo, prontezza, tendenza a sdrammatizzare, che come canta Gazzelle “è sempre meglio che amare, che è sempre meglio...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.