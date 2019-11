È difficile dire davvero perché Katie Hill è stata costretta a lasciare la politica

Katie Hill è una politica americana che una settimana fa si è dimessa dalla Camera dei rappresentanti per uno scandalo sessuale. In teoria il motivo delle sue dimissioni è il suo comportamento, ma in pratica è difficile dire davvero perché è stata costretta a lasciare la politica. Ricapitoliamo i fatti. Hill è stata accusata di avere avuto due relazioni extraconiugali. La prima presunta relazione sarebbe stata con un membro del suo staff e questa è una cosa proibita dal...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.