Il genio dell’eros

Immaginate di poter entrare nel cervello e nelle viscere di un grande scrittore del Novecento, di seguirlo giorno per giorno nei suoi pensieri più scabrosi, nelle sue pulsioni indicibili, di condividerne le inquietudini, i dubbi lancinanti, i tormenti, la segreta perversione. Immaginate di osservare in presa diretta la vita interiore di un genio del Novecento, di penetrarne l’inconscio e di smontarne la meccanica del desiderio. Essendo un grande scrittore cattolico, che per ritrarsi dal vero si mette in gioco senza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.