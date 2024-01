I fantasmi di un Giancarlo Giorgetti finalmente meloniano

Quando nell’autunno 2022 si trattò di scegliere il ministro dell’Economia del governo Meloni, espressi pubblicamente il desiderio che la scelta ricadesse su Giancarlo Giorgetti. Per un motivo piuttosto semplice. Tradizionalmente, il ruolo del ministro dell’Economia – come quello di ognuno dei 7.920 assessori al bilancio di comuni e regioni – è quello di ricondurre alla dura realtà le audaci promesse e i desideri proibiti dei suoi colleghi, a cominciare dal capo dell’esecutivo. È sempre stato così: Tremonti con Berlusconi, Padoan con Renzi e così via. Ma quando il governo è retto da forze politiche dalla spiccata venatura populista, che hanno raccolto il consenso sparando balle di proporzioni galattiche, il ruolo assume una connotazione più specifica: quello di evitare il default del paese, segnalando esplicitamente che tutto quanto era stato detto in campagna elettorale (o magari, nell’intervista del leader il giorno prima) erano solo pie illusioni, quando non falsità belle e buone.

