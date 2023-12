La Camera boccia il Mes e la maggioranza si spacca: no di Lega e Fdi, FI si astiene

Non passa la ratifica del nuovo trattato europeo. Salvini: "Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta"

L'Aula della Camera ha respinto la proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità. Come nel parere della commissione Bilancio, reso poco prima del voto in Aula, la maggioranza si è spaccata: Fratelli d'Italia e Lega hanno votato contro la ratifica, mentre Forza Italia e Noi moderati si sono astenuti.

Matteo Salvini ha rivendicato subito l'esito del voto: "Una battaglia della Lega combattuta per anni e finalmente vinta. Avanti così, a testa alta e senza paura", ha scritto sui suoi social, aggiungendo che "pensionati e lavoratori italiani non rischieranno di pagare il salvataggio delle banche straniere, pazienza se a sinistra si arrabbieranno".

Già in commissione Lega e FdI avevano approvato il parere contrario alla ratifica del Mes. Forza Italia si era astenuta, mentre i deputati del M5s erano assenti.

Come si legge nel parere della commissione, la proposta di legge è ritenuta "carente di meccanismi idonei a garantire il coinvolgimento del Parlamento nel procedimento per la richiesta di attivazione del Meccanismo europeo di stabilità". Il risultato, sostiene il documento, è che le Camere sarebbero escluse "da procedure di significativo rilievo sul piano delle scelte di politica economica e finanziaria e che tale esclusione potrebbe pregiudicare la possibilità per il Parlamento di monitorare versamenti ulteriori del capitale sottoscritto".

"La nostra astensione è responsabile, la nostra posizione ragionevole e rispettosa dell'interesse italiano e europeo", ha commento il deputato di Forza Italia Andrea Orsini nelle dichiarazioni di voto in aula alla Camera sulla ratifica del Mes. "L'opposizione ha voluto a tutti i costi portare in aula la ratifica con l'illussione di mettere in imbarazzo il governo, ma i primi a essere divisi siete voi se è vero che il Pd è favorevole e il M5s e contrario", ha aggiunto, che rivolgendosi agli alleati di Lega e Fdi ha detto: "La nostra opinione è in parte diversa da loro, cosa possibile tra forze che lavorano insieme da decenni e che continueranno a farlo. Noi non condividiamo questa accelerazione, parlare del Mes è un espediente. Qui non stiamo discutendo del Mes, che esiste da anni, è uno strumento importante che è bene ci sia e speriamo nessuno debba utilizzarlo", ha concluso Orsini.

Così, dopo l'accordo raggiunto ieri sera a Bruxelles sulle nuove regole del Patto di stabilità e crescita, l'Italia rinvia ancora una volta la partita sul Mes. Un rebus tutto interno alla maggioranza, che alla prova dei fatti si è spaccata. L'intesa sul Patto tra i 27 paesi membri ha imposto alla premier Meloni una nuova accelerata sul Mes. In ballo c'è la credibilità dell'Italia, unico paese a non averlo ancora ratificato, e al contempo la volontà di tenere unita la maggioranza allontanando il rischio di crisi interne.