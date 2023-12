All'Ecofin c'è l'accordo europeista sul Patto di stabilità (anche coi frugali)

Bruxelles. I ministri delle Finanze dell’Unione europea ieri hanno trovato un accordo politico sulle nuove regole del Patto di stabilità e crescita, che dovrebbero consentire agli stati membri di ridurre gradualmente il debito pubblico, preservando al contempo gli investimenti nei settori strategici. Nel nuovo Patto di stabilità “ci sono alcune cose positive e altre meno. L’Italia ha ottenuto però molto e soprattutto quello che sottoscriviamo è un accordo sostenibile per il nostro paese”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. La spagnola Nadia Calvino, che ha guidato i negoziati sulla revisione della governance economica all’Ecofin, lo ha definito un “patto anticiclico”. Nella fase finale della trattativa, Italia e Francia sono riuscite a strappare alla Germania e agli altri paesi alcune concessioni, come una fase transitoria per tenere conto dell’aumento dei tassi di interessi sul debito. Rispetto alle regole precedenti, che erano state sospese nel 2020 a seguito della pandemia, il nuovo Patto prevede un aggiustamento fiscale più graduale, con uno sforzo inferiore e più tempo per i paesi che si impegnano a realizzare riforme e investimenti.

