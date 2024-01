Per l'Italia il 2024 sarà l'anno del rigore fiscale

“Il 2024 sarà un anno di rigore fiscale per l’Italia perché dovrà recuperare mezzo punto di avanzo primario, così come nei successivi sei anni. È quello che prevede il nuovo Patto di stabilità europeo sottoscritto dal governo Meloni e che rappresenta la vera ragione per cui i mercati finanziari in questo momento sono tranquilli”. Riccardo Trezzi, economista con esperienze alla Fed e alla Bce e consulente di fondi di investimento internazionali, è convinto che l’impegno assunto da Palazzo Chigi con Bruxelles sulla tenuta dei conti pubblici rappresenti in questa fase una sorta di polizza assicurativa contro i rischi di turbolenze provenienti dal mondo degli investitori. La gestione della crisi debitoria degli stati, con il ritorno del patto di stabilità in Europa, è uno dei temi che dominerà lo scenario dei mercati nel 2024 insieme con le tensioni geopolitiche, le tornate elettorali negli Stati Uniti e in Europa e le attese sui tagli dei tassi d’interesse da parte delle banche centrali. Ma l’Italia, per adesso, non preoccupa.

