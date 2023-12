Giorgetti rivendica il Patto di stabilità ma più che l'Europa ad angosciarlo è Forza Italia

Uno così è capace di dire: mi chiamo Giancarlo Giorgetti, a volte. Da ministro dell’Economia si presenta in commissione Bilancio e dice che il Patto di stabilità è “un successo”, poi “un compromesso”, e che però con le regole nuove “abbiamo introdotto il caos totale”. Aggiunge che lui non ha mai dichiarato, in Europa, che “l’Italia avrebbe ratificato il Mes”. Alla domanda di Cecilia Guerra, del Pd, che gli chiede se ritiene il nuovo Patto un passo indietro rispetto alla proposta iniziale, uno dei Giorgetti dichiara che “probabilmente sì”, ma io sono “abituato a dire sempre la verità”. Spiega che l’Italia ha un problema serio di stupefacenti perché “da quattro anni, la discussione italiana sul Patto è viziata dalle allucinazioni psichedeliche, dato che si è creduto che potevamo fare debito e scostamento”. Il debito sarebbe dunque “Lsd a cui ci siamo assuefatti”, mentre il Superbonus continua ad avere “effetti radioattivi” ma “non ci saranno manovre aggiuntive”. Se non fosse il ministro di un governo di destra sarebbe perfetto alla direzione del Sole 24 ore. Al Mef raccontano che volesse rivolgersi alla Lega, a FdI e in particolare a Forza Italia per annunciare che “un’epoca è finita”. In Cdm, oggi, Tajani chiede di ricevere un’ultima “pasticca” di Superbonus. Il mezzo Giorgetti è dunque ancora tutto intero.

