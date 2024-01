Per Meloni il 2024 si apre con un clima positivo dei mercati: si aspettano che la Bce tagli i tassi

Il Ftse Mib, il principale indice di PiazzAffari, ha registrato un aumento notevole nel 2023. Per il prossimo anno, i mercati continuano a essere cautamente ottimisti: la questione centrale resta la politica fiscale del governo e le rassicurazioni di Giancarlo Giorgetti non convincono tutti

Il momento peggiore? A metà marzo, quando c’è stato il crac delle banche californiane seguito dalla crisi di Credit Suisse. Quello migliore a maggio, con la schiarita sul futuro di Telecom e la riscossa delle banche e dei petroliferi. Ma nel complesso il Ftse Mib, il principale indice borsistico di Piazza Affari, nel 2023 è stato il più dinamico d’Europa con un rialzo del 28 per cento. E a giudicare da come la Borsa ha inaugurato il 2024 (ieri più 0,57 per cento) si capisce che il buon umore degli investitori nei confronti dell’Italia non si è spento con i botti di Capodanno. Merito anche dell’indice Pmi manifatturiero, che a dicembre è salito a 45,3 punti, più alto di Francia e Germania, confermando la resilienza del sistema produttivo nazionale nel contesto di rallentamento economico dell’Eurozona.